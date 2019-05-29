В Киеве состоялся выпуск первых выпускников-кадетов (фоторепортаж)

Первые украинские кадеты получили специальные нагрудные значки.

Сегодня, 29 мая, в Киеве состоялся праздник-выпуск первых украинских школьников-кадетов "10 лет для кадета или чем отличаются ребята в погонах от обычных школьников".

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Первые украинские кадеты получили специальные нагрудные значки.

Отметим, 31 мая для школьников Киева прозвучит последний звонок.