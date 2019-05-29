В Киеве состоялся выпуск первых выпускников-кадетов (фоторепортаж)
16:45, 29 мая 2019Общество
188 0
Первые украинские кадеты получили специальные нагрудные значки.
Сегодня, 29 мая, в Киеве состоялся праздник-выпуск первых украинских школьников-кадетов "10 лет для кадета или чем отличаются ребята в погонах от обычных школьников".
Читайте такжеПоследний звонок в Украине: когда в школах закончится учебный год
Первые украинские кадеты получили специальные нагрудные значки.
Отметим, 31 мая для школьников Киева прозвучит последний звонок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter