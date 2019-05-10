В школах Киева последние звонки в этом году прозвучат 31 мая

Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

В этом году праздник последнего звонка для школьников Киева состоится в пятницу, 31 мая.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, к этому времени ученики только четвертых классов полностью сдадут государственную итоговую аттестацию, которая пройдет с 14 по 24 мая.

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«Изменения в графике в школах в этом году не предвидятся. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, а вернутся они к учебе традиционно 1 сентября», - говорится в сообщении.

В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатые классы - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

В то же время в КГГА напоминают, что форму и время проведения праздника последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.