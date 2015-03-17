Минобороны выплатит компенсацию семье погибшей девочки в Константиновке

"Позиция Министерства обороны - полностью компенсировать пострадавшей семье все убытки", - заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, передает ZN.UA.

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П его словам, представители местной власти и Минобороны пообщались с отцом погибшей девочки и нашли понимание с его стороны. "Есть понимание с его стороны, власть со своей стороны понимает свою вину, поэтому будем помогать семье", - сказал Александр Кихтенко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке произошло ДТП с участием украинских военных, в результате которого пострадала женщина и двое детей. 8-летняя девочка погибла на месте происшествия, женщина и ребенок были госпитализированы. Сегодня в Генштабе сообщили, что виновный в ДТП в Константиновке военный был нетрезв.