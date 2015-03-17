Виновник смертельного ДТП в Константиновке, вероятно, был нетрезв - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По предварительной информации, военнослужащий, находившийся за рулем, был в нетрезвом состоянии. Такое поведение недопустимо для военнослужащих наших вооруженных сил", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе также заверили, что расследование будет проведено в кратчайшие сроки с соблюдением всех требований законодательства, будет объективным и беспристрастным.

"Уверены, что все виновники этой ужасной трагедии будут привлечены к ответственности - как сами военнослужащие, так и их командиры", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а женщина с младенцем, которые ее сопровождали, госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и бросали камнями в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, отвезли в Краматорск, испугавшись самосуда.

Стихийный митинг, который начался на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.

Расследование ДТП в Константиновке берет под личный контроль главный военный прокурор Украины.