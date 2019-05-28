В Одессе задержан мужчина, обливший нечистотами известную активистку

Потерпевшая заявила о поступавших от злоумышленника угрозах.

В Одессе задержан мужчина, обливший нечистотами в Летнем театре известную активистку Светлану Подпалую 7 мая.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 32-летнему одесситу объявили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности Подпалой, которая также является журналистом.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В главке отметили, что мужчина облил женщину нечистотами, а свои действия аргументирует личной неприязнью.

«Представительница общественной организации вела видеосъемку на территории Летнего театра, когда злоумышленник вылил на нее ведро с жидкостью, залив и видеокамеру», - заявили в главке.

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Сотрудники Приморского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Сама Подпалая заявила, что на опознание в полицию ее пригласили на прошлой неделе. «Его зовут Сергей Семеренко, он – из компании «титушек», под прикрытием которых были начаты незаконные работы в Летнем театре Городского сада», - отметила Подпалая.

По ее словам, на опознании мужчина улыбался и угрожал. Активистка отметила, что не ощущает себя в безопасности.

Женщина продолжает настаивать, что нападение на нее связано с протестами против реализации благоустройства театра, которые ряд активистов считают сомнительным.

Он предусматривает установку 5-метровых свай, прокладку канализации и водопровода, систему кондиционирования и отопления, возведение массивных металлоконструкций и пр.

Она также добавила, что дело, открытое по факту нападения, переквалифицировано с хулиганства на ст. 171 УК Украины – препятствование журналистской деятельности.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2017 года в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых на то время начальник регионального главка Дмитрий Головин. Было открыто несколько уголовных производств.

В марте 2019 г. власти Одессы заявили о создании в Летнем театре 1 тыс. зрительских мест и т. д. Активисты заявили, что арендатор театра – компания «Солинг» – принадлежит известному бизнесмену Владимиру Галантернику, который связан с мэром Одессы Геннадием Трухановым и, что на этой территории нужен общедоступный парк, а не концертная площадка с питейными заведениями.

Позже стало известно, что СП «Солинг» подала в разные суды иски против 13 активистов на 13 млн грн. В частности, компания хочет взыскать по 1 млн грн с каждого активиста за якобы причиненный материальный ущерб. В числе ответчиков – общественница Светлана Подпалая.

19 апреля задержали злоумышленников, обливших нечистотами депутата ВР Мустафу Найема, который приехал в Одессу, чтобы провести брифинг в Городском саду по поводу возможной застройки расположенного здесь Летнего театра.

7 мая злоумышленники облили нечистотами Подпалую, пришедшую в театр, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП «Горзелентрест» деревьев, которые накануне пересадили рабочие. Общественники считают, что деревья выкопали без разрешения на пересадку профильной организации.

По данному факту было начато расследование по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.