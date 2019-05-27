Названа предварительная причина бунта в одесской колонии

Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Предварительно причиной бунта в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе установлены обыски, которые проводили у осужденных.

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Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в настоящее время выясняет информацию относительно бунта заключенных и пожара в колонии. "Для этого мой представитель в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия", - написала Денисова.

По ее данным, заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. "Они уже освобождены", - уточнила Денисова.

"Пока ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - отметила Денисова.

О пожаре в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными. На месте работает прокуратура и полиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня вспыхнул бунт в в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Сначала СМИ сообщили о пожаре и массовом побеге заключенных. Однако, позже информация о побеге была опровергнута.