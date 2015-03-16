В больницах Харькова остаются трое пострадавших в результате теракта

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

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По ее сведениям, двое пострадавших находятся в городской больнице №17, однако завтра, 17 марта, их выпишут. Еще один пострадавший продолжает лечение в городской больнице скорой и неотложной помощи.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Харькове во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого погибло 4 человека, получили травмы различной степени тяжести еще 9 человек. Правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт. На это время организаторы и исполнители преступления задержаны.