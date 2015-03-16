В Харькове под колесами поезда в метро погибла женщина

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, происшествие произошло сегодня около 12:25.

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«По предварительным данным правоохранителей, которые сейчас работают на месте происшествия, она упала на рельсы и оказался под поездом. Женщине около 50 лет, ее личность устанавливается», - отметили в милиции.

Движение поездов направлено к станции метро «Академика Барабашова», ограничен доступ пассажиров к станциям «Студентская» и «Академика Павлова». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и спасатели.

Напомним, 5 мая прошлого года УНИАН сообщал, что на станции «Театральная» в киевском метро мужчина упал на рельсы в результате чего погиб.