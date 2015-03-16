Милиция не обнаружила взрывных устройств во Львовском аэропорту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что в настоящее время все службы львовского аэропорта возобновляют свою работу в полном объеме.

Человека, который предоставил ложное сообщение о заминировании, задержали. Им оказался 26-летний житель Львовской области, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения и сообщением о минировании, по его словам, решил пошутить над пассажирами аэропорта.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в 11:35 мужчина подошел к наряду милиции и сообщил о том, что международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого заминирован. Из-за сообщения было эвакуировано 100 пассажиров и 60 сотрудников аэропорта.