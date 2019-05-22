На КПВВ "Новотроицкое" пограничники "заработали" 600 тысяч на вымогательстве за перевозку пассажиров

Пограничники собирали дань за перевозку грузов и пассажиров через линию разграничения.

Правоохранители раскрыли систему поборов, которую использовали пограничники контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» за перевозку грузов и пассажиров через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что зафиксированы факты на общую сумму 600 тыс. грн.

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Оперативники управления защиты экономики в Донецкой области Нацполиции, следователи и военные прокуроры установили, что в преступную схему входили шесть пограничников КПВВ и командир отдела пограничной службы ОБПК «Волноваха».

«Инспекторы пограничной службы путем создания искусственных препятствий для перевозчиков требовали у них денежные средства. Полученные от преступной деятельности деньги распределяли на съемной квартире. Часть для себя и руководства забирал лично командир отдела пограничного отряда. Также в схеме был задействован и заместитель командира донецкого пограничного отряда», - говорится в сообщении.

Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители зафиксировали 70 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Так, 20 мая было задокументировано получение очередного побора и дальнейшего распределения средств, полученных также ранее, между всеми участниками преступной схемы. 21 мая было проведено 11 одновременных обысков в помещениях Донецкого пограничного отряда ГПС Украины, КПВВ 87 «Новотроицкое» и по местам проживания всех фигурантов преступной схемы. Выявлено 87 тыс. грн, а также 13 тыс. долларов, 300 евро, полученных преступным путем, «черновые» записи с распределением средств между участниками преступной схемы.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны три человека, проверяется причастность других должностных лиц из числа руководящего состава Донецкого пограничного отряда.

Следствие продолжается, отметили в пресс-службе Нацполиции.