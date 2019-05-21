Генпрокуратура вызвала Портнова на допрос

Портнова планируют допросить как свидетеля по делу Евромайдана.

Генеральная прокуратура вызвала на допрос Андрея Портнова - бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича.

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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на руководителя управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.

Портнова планируют допросить как свидетеля по делу Евромайдана. Допрос запланирован на 11:00 27 мая.

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия.

20 мая он заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в причастности к государственной измене.