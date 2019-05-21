Кровавое ДТП в Харькове: журналистка раскритиковала экспертов в деле Зайцевой-Дронова

Адвокат Дронова Сергей Перепелица пытается привлечь к ответственности экспертов института имени Бокариуса, которые делали экспертизы.

Журналистка Татьяна Доцяк раскритиковала научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса, который делал исследования по делу Зайцевой-Дронова.

Гневный пост журналистка опубликовала на своей странице в Facebook.

«В этой стране не соскучишься. Дело экспертов института Бокариуса, которые делали исследования по делу Зайцевой-Дронова, снова будут расследовать. Не только мы с вами подумали, что за три недели прочитать, вникнуть в суть дела, и провести следственные действия невозможно. К такому выводу неожиданно пришел и прокурор - следователь закрыл дело преждевременно, ведь даже не допросил экспертов и не провел следственные действия, поэтому и возобновил расследование», - написала она.

Журналистка напомнила, что адвокат Дронова Сергей Перепелица пытается привлечь к ответственности экспертов института имени Бокариуса, которые делали экспертизы «и не смогли вычислить скорость Лексуса Зайцевой, установить границы перекрестка и допустили ошибки в исследованиях».

Читайте такжеАвария в Харькове с шестью жертвами: в деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот

«На самом деле, уважаемые люди уже не раз мне говорили, что институт Бокариуса - такая себе клоака, в которой могут написать вывод такой, как вам надо, за соответствующее вознаграждение. И никто никогда их к ответственности не привлекал. Потому что тогда надо привлекать всю цепочку - следователей, прокуроров, и так далее», - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства, что касается экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного ДТП в центре города.

Ранее адвокат Дронова через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.

Перепелица обжаловал постановление следователя о закрытии производства против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.