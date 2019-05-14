ВНО-2019: основные правила и график проведения (инфографика)

В этом году основная сессия ВНО продлится с 21 мая до 13 июня.

Уже совсем скоро абитуриенты начнут сдавать тесты внешнего независимого оценивания. В этом году основная сессия ВНО продлится с 21 мая до 13 июня. С 26 июня по 11 июля - дополнительная сессия.

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ЗНО 2019: график основной сессии

21 мая - ВНО по математике

23 мая - ВНО по украинскому языку и литературе

27 мая - испанский, немецкий и французский языки

28 мая - английский язык

30 мая - физика

4 июня - ВНО по истории Украины

6 июня - биология

11 июня - ВНО по географии

13 июня - ВНО по химии

Дополнительная сессия ВНО 2019: график

26 июня - математика

27 июня - ВНО по немецкому языку

1 июля - ВНО по французскому языку

2 июля - по испанскому языку

3 июля - украинский язык и литература

4 июля - ВНО по физике

5 июля - ВНО по английскому языку

8 июля - история Украины

9 июля - ВНО по биологии

10 июля - география

11 июля - ВНО по химии

Результаты ВНО 2019

С 14 до 25 июня должно состояться оглашение результатов ВНО основной сессии и ГИА.

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Официальное объявление результатов внешнего оценивания осуществляется путем их размещения на информационных страницах участников внешнего оценивания.

Результаты по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам должны быть объявлены не позднее чем через 25 календарных дней после проведения внешнего оценивания по указанным предметам; по другим предметам – не позднее чем через 14 календарных дней.

Объявление результатов ВНО дополнительной сессии должно состояться до 18 июля.

Результаты размещаются онлайн в личных кабинетах участников или в приложении "Мое ВНО".

Основные правила ВНО 2019

Форма теста внешнего независимого оценивания и время на его выполнение определяется для каждого предмета отдельно.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешается при наличии следующих документов:

• оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

• паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

• приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет.

Адрес проведения внешнего независимого оценивания указывается в приглашении-пропуске на информационной странице.