ВНО-2019: основные правила и график проведения (инфографика)
Уже совсем скоро абитуриенты начнут сдавать тесты внешнего независимого оценивания. В этом году основная сессия ВНО продлится с 21 мая до 13 июня. С 26 июня по 11 июля - дополнительная сессия.
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ЗНО 2019: график основной сессии
21 мая - ВНО по математике
23 мая - ВНО по украинскому языку и литературе
27 мая - испанский, немецкий и французский языки
28 мая - английский язык
30 мая - физика
4 июня - ВНО по истории Украины
6 июня - биология
11 июня - ВНО по географии
13 июня - ВНО по химии
Дополнительная сессия ВНО 2019: график
26 июня - математика
27 июня - ВНО по немецкому языку
1 июля - ВНО по французскому языку
2 июля - по испанскому языку
3 июля - украинский язык и литература
4 июля - ВНО по физике
5 июля - ВНО по английскому языку
8 июля - история Украины
9 июля - ВНО по биологии
10 июля - география
11 июля - ВНО по химии
Результаты ВНО 2019
С 14 до 25 июня должно состояться оглашение результатов ВНО основной сессии и ГИА.
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Официальное объявление результатов внешнего оценивания осуществляется путем их размещения на информационных страницах участников внешнего оценивания.
Результаты по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам должны быть объявлены не позднее чем через 25 календарных дней после проведения внешнего оценивания по указанным предметам; по другим предметам – не позднее чем через 14 календарных дней.
Объявление результатов ВНО дополнительной сессии должно состояться до 18 июля.
Результаты размещаются онлайн в личных кабинетах участников или в приложении "Мое ВНО".
Основные правила ВНО 2019
Форма теста внешнего независимого оценивания и время на его выполнение определяется для каждого предмета отдельно.
Вход участников в пункты проведения ВНО разрешается при наличии следующих документов:
• оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
• паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;
• приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет.
Адрес проведения внешнего независимого оценивания указывается в приглашении-пропуске на информационной странице.