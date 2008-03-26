Погода на завтра: на юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

В южной и восточной частях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение: местами порывы ветра 15-20 м/с, ночью на дорогах северо-западной половины местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине будет облачная погода с прояснениями. В западных, а днем и в северных областях небольшие осадки; ночью в южной части и в восточных областях умеренный дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. Ночью на дорогах северо-западной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Крыму, Приазовье и в восточных областях от 1° мороза до 4° тепла; днем 3-8° тепла, на юге и востоке местами 10-12° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°.

28-29 марта в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.Температура ночью 28 марта 1-6° мороза, 29 марта от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма 2-7° тепла; днем 11-16°, на побережье морей, а 28 марта и в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 8-13° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

30- 31 марта в Украине без осадков, лишь 31 марта в юго-восточной части кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 0-7° тепла, днем 11-17°. .

Завтра в Киеве будет облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

27 марта ночью на дорогах столицы и области местами гололедица.

По области также облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

28-29 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 28 марта ночью 1-6° мороза, днем 8-13° тепла; 29 марта ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 11-16° тепла.

30- 31 марта без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.