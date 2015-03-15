Фестиваль "КаZантип" может пройти в Одессе (документ)

«У нас есть, кроме прочих вполне приемлемых вариантов, официальное предложение от Одессы и пока неофициальное от Крыма», - цитирует организаторов фестиваля dumskaya.net.

Республика KaZaнтип — ежегодный международный музыкальный фестиваль, до 2013 года проводившийся в Крыму, наиболее известный фестиваль электронной музыки на территории бывшего СССР. На фестивале играет клубная и электронная музыка, на танцполах фестиваля выступают диджеи и музыкальные коллективы из различных стран мира.

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Ранее УНИАН сообщал, что "президент республики КаZантип" Никита Маршунок заявил, что фестиваль мог бы вернуться в Крым, но только в статусе глобального федерального проекта с глобальным финансированием и новой идеологией, которая гарантировала бы развитие проекта.