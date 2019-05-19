Яценюк в годовщину Быковнянской трагедии: Декоммунизация - не просто смена названия улицы, это вопрос исторической памяти и нашего достоинства

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня - День памяти великой трагедии украинской нации, "когда московский большевистский режим истреблял интеллигенцию, истреблял ум и душу".

"Остановить реванш – это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а нам, украинцам, - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в воскресенье, 19 мая, после церемонии почтения памяти жертв политических репрессий в Быковне.

Об этом сообщает "Народный фронт".

Сегодня Арсений Яценюк и народные депутаты фракции "Народный фронт" приняли участие в скорбной церемонии в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня - День памяти великой трагедии украинской нации, "когда московский большевистский режим истреблял интеллигенцию, истреблял ум и душу".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что когда сейчас поднимается вопрос об отмене декоммунизации, это означает, что "последователи Сталина решили увековечить в памяти украинского народа тех, кто убивал украинцев".

"Это же не просто вопрос изменения названия улицы. Это не просто вопрос уничтожения монументов тех, кто уничтожал наш народ. Это вопрос нашей исторической памяти и нашего достоинства", - подчеркнул он.

"Меня не удивляет, что в России 70% граждан до сегодняшнего дня поддерживают Сталина. Но меня удивляет то, что около 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения. Такие люди у меня уважения не имеют. Потому что они должны уважать своих предков, нашу страну, наше государство и украинскую достоинство", - сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что уроки прошлого имеют отношение к настоящему: "Мы приняли решение о восстановлении исторической справедливости. И сейчас эту историческую справедливость надо защищать. Сталин, как и Гитлер, - это преступники. Российский большевистский режим уничтожал Украину. А последователи Сталина, которые сегодня сидят в Москве в виде путинского режима, продолжают дальше это делать".

"Остановить реванш – это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а нам, украинцам, - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Свое достоинство надо отстаивать, нашу украинскую историю надо хорошо помнить. И знать о том, что мы идем правильным путем, и этот путь еще нужно будет защищать", - сказал Арсений Яценюк.