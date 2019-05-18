Евровидение 2019: в Тель-Авиве проходит финал конкурса

В финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 на сцену выйдут представители 26 стран-участниц.

В Тель-Авиве проходит гранд-финал Международного песенного конкурса Евровидение-2019. Он определит победителя, который получит право принимать Евровидение-2020.

Финал Евровидения, так же как и оба полуфинала 14 и 16 мая, проходит в Израильском центре торговых ярмарок и выставок "Экспо". Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером.

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В финале на сцену Евровидения поднимутся участники от стран «большой пятерки» - Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания - и страны-хозяйки конкурса в этом году, а также 20 участников, которых выбрали в первом и втором полуфиналах.

Таким образом, в финале зрителям и жюри предстоит увидеть 26 номеров участников Евровидения.

Кроме того, в финале Евровидения 2019 ожидается выступление американской поп-исполнительницы Мадонны. Для своего первого выступления на сцене этого конкурса певица готовит яркое шоу. Известно, что здесь она представит свою новую песню - Future.

Кроме поп-королевы, фанов Евровидение в финале ждет еще несколько музыкальных сюрпризов. Свою новую песню Nana Banana исполнит победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай.

Также на сцене конкурса выступит еще одна израильская победительница Евровидения 1979 Гали Атари с песней Hallelujah. Кроме того, кавер на композицию Toy Нетты Барзилай исполнит украинская звезда Верка Сердючка.

Смотреть онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2019 на УНИАН.

В Украине финал Евровидения-2019 также будут транслировать телеканалы СТБ и "UA: Перший". Украина повлиять на результат не сможет, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.