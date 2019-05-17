Дело Аллерова: третьей подозреваемой избрали меру пресечения

Судья не удовлетворил ходатайство прокуроров САП о содержании оценщицы недвижимости Алисы Гринчук под стражей, заменив его альтернативным мерой пресечения.

Третьей подозреваемой по делу бывшего командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова - оценщице недвижимости Алисе Гринчук избрана мера пресечения в виде залога 1,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, судья Соломенского райсуда Киева Виктория Жовноватюк не удовлетворила ходатайство прокуроров САП о содержании Гринчук под стражей, заменив его альтернативным мерой пресечения.

В постановлении говорится, что подозреваемый или залогодатель должны внести залог не позднее 5 дней со дня вынесения постановления о залоге. Кроме того, на Гринчук суд возложил обязанности являться по первому требованию к детективу, прокурору и следственному судье, а также не отлучаться за пределы Киева без их разрешения и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, она должна воздерживаться от общения с другими подозреваемыми - руководителем "Укрстроя" Олегом Майбородой и Аллеровым, а также свидетелями по данному делу.

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Также Гринчук обязали сдать на хранение внутренний и заграничный паспорта, носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления - до 14 июля.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на сумму 81,64 млн грн. Расследование в отношении этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Аллерову, директору компании «Укрбуд» Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.