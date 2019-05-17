На Луганщине за покушение на убийство будут судить оперативника и военнослужащего

Во время нападения из обреза охотничьего ружья был ранен местный житель, у которого злоумышленники планировали забрать 100 тыс. грн.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного отдела криминальной полиции Сватовского отдела полиции и контрактника, служившего в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, подозреваемых в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

"В ноябре 2018 года 26-летний оперуполномоченный узнал о получении одним из местных жителей средств от продажи семян в размере около 100 тыс. грн. Деньги мужчина хранил дома. Молодчики вооружились заранее изготовленным обрезом охотничьего ружья, заряженным патронами 16-го калибра, и подъехали к дому мужчины. Оперуполномоченный, опасаясь быть узнанным, остался в автомобиле, а его товарищ - военнослужащий надел маску-балаклаву и проник во двор дома", - сообщили в Госбюро расследований.

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По данным следствия, владелец дома вышел на шум и, увидев вооруженного незнакомца, попытался вернуться в дом. "В это время военнослужащий прицельно выстрелил из обреза охотничьего ружья, чем причинил огнестрельное ранение руки мужчины. Пока нападавший перезаряжал обрез, мужчина успел скрыться и закрыться в доме, что спасло ему жизнь. Попасть в дом и завладеть деньгами нападавшим так и не удалось", - говорится в сообщении.

Впоследствии, во время проведения обыска по месту жительства военнослужащего, сотрудники Сватовского отдела полиции обнаружили и изъяли изготовленный самодельным способом арбалет (который, согласно заключению эксперта, является механической метательным холодным оружием), обрез охотничьего ружья 16-го калибра, который был орудием преступления, и пистолет модели "EKOL Volga". По предварительной информации, оружие было собственноручно переделано военнослужащим.

По результатам досудебного расследования, оперуполномоченный полиции обвиняется в совершении нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенным с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище или иное убежище (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащий обвиняется в изготовлении другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), в незаконном изготовлении и переделке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины), разбое (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) и покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).