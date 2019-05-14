Харьковская власть ответила на петицию относительно палатки волонтеров, на площадь уже приехали грузовики (фото, видео)

По мнению мэра, строение находится на проезжей части рядом с зеброй и мешает обзору пешеходов.

В мэрии Харькова говорят, что палатка «Все для победы» установлена самовольно и незаконно. Планируют рассмотреть на заседании исполкома вопрос об освобождении территории «в принудительном порядке».

Ответ на петицию «Убрать палатку с майдана Свободы» обнародовали на сайте Харьковского горсовета с подписью городского головы Геннадия Кернеса, пишет MediaPort.

Чиновники ссылаются на закон «О благоустройстве населенных пунктов» относительно запрета самовольно устанавливать объекты внешней рекламы, торговые лотки, павильоны, киоски и т. п», а также на Правила благоустройства территории города Харькова - о порядке освобождения территории от самовольно установленных малых архитектурных форм и временных сооружений.

«Самовольно (незаконно) установленные объекты — это объекты, размещенные на земельном участке коммунальной собственности без документов, удостоверяющих право собственности или право пользования таким земельным участком, и/или без получения документа, который в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений Харьковского городского совета, ее исполнительного комитета, дает право на установление на территории города Харькова такого объекта и/или без соответствующего договора, необходимость заключения которого определена актами действующего законодательства, решениями Харьковского городского совета, его исполнительного комитета», — говорится в ответе.

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Отмечается, что Харьковский горсовет не предоставлял разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка, не отдавал участок в аренду или в собственность.

В мэрии также считают, что палатка на проезжей части майдана Свободы ограничивает видимость для пешеходов и негативно влияет на безопасность дорожного движения.

«На выполнение требований Правил Департаментом направлены запросы в соответствующие уполномоченные органы с целью подтверждения законности размещения вышеуказанного объекта. После получения запрашиваемой информации Департаментом будет подготовлен проект решения исполнительного комитета Харьковского городского совета об освобождении территории города Харькова от самовольно установленного объекта в принудительном порядке», — заявили в горсовете.

13 мая директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко рассказал, что вопрос относительно демонтажа вынесут на заседание исполкома, если палатку не уберут с майдана.

«Демонтаж может быть осуществлен не ранее принятия соответствующего решения исполкомом. Геннадий Кернес 9 мая предложил всем вместе определить новое место для, как сейчас начали говорить, пикета с использованием палатки. Никакой реакции с той стороны не было. Обращаю внимание, что действующим законодательством не предусмотрено установление палаток или других конструкций во время проведения пикета. Если пикетчики хотят оборудовать палатку, то для этого необходимо подать заявку в согласительную комиссию при горсовете, уточнить место и время, на которое будет установлена палатка. Ничего такого заявители на сделали», — говорит Сидоренко.

Комментируя заявления народных депутатов о намерениях использовать палатку как общественную приемную (такие предложения выдвинули Ирина Геращенко и Ярослав Маркевич), директор департамента сказал, что по закону «О статусе народного депутата Украины» это невозможно.

«Согласно закону, для личного приема граждан местные органы власти должны бесплатно предоставить депутату отдельно приспособленное помещение. Инструкцией о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, утвержденной приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, определено, что помещение — это часть внутреннего объема здания, ограниченная со всех сторон защитными конструкциями, стенами или перегородками, в том числе с окнами и дверями, с потолком, перекрытиями и полом, возможностью входа и выхода. Палатка никак не подпадает под это определение», — пояснил Юрий Сидоренко.

Защитники палатки огородили его блоками из пенобетона.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки «Все для победы». Ее публично поддержал Геннадий Кернес. За сутки петиция собрала необходимое для рассмотрения количество подписей. В течение 10 дней мэр должен был на нее ответить. Инициаторы создания палатки против того, чтобы ее убирали. По их мнению, палатка «должен стоять на площади Свободы до конца войны».

11 мая Инспекция по парковке Департамента территориального контроля Харьковского горсовета вынесла предписание организаторам палатки с требованием самостоятельно демонтировать палатку в течение трех дней. Если этого не произойдет, палатку демонтируют «на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета».

12 мая в Харькове состоялась акция в защиту палатки.

Начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко пообещал, что будет защищать право на протест организаторов палатки «Все для перемоги» на площади Свободы.