В Минобразования рассказали, как демобилизованные будут поступать в вузы в этом году

Для этой категории поступающих экзамены будут проведены в то же время, что и основная сессия вступительной кампании.

Абитуриенты, которые демобилизовались с военной службы, будут поступать в этом году в вузы по результатам вступительных экзаменов.

Читайте такжеМинобразования подготовило ответы на самые распространенные вопросы о вступительной кампании-2019

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров на пресс-брифинге.

«Что касается абитуриентов, уволенных с военной службы, в том числе демобилизованных, начиная с 1 апреля 2019 года, имеют право поступать по результатам вступительных экзаменов в вуз, а не по результатам единого вступительного экзамена по иностранному языку (ЕВЭ) или единого вступительного экзамена (ЕСВЭ)», - отметил Шаров.

По его словам, сдавать экзамены в учреждениях высшего образования они будут в то же время, когда будет проходить основная сессия ЕВЭ и ЕСВЭ.

«Хочу обратить внимание, что такие абитуриенты, как и те, которые поступают по результатам сдачи экзаменов в высшие учебные заведения по состоянию здоровья, должны подавать документы в учреждения образования с 17 до 25 июня. А сдавать экзамены в высшие учебные заведения они будут в то же время, в который будут проходить ЕВЭ - 2 июля и ЕСВЭ - 4 июля», - добавил Шаров.