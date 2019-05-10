В инклюзивной школе Николаева два года не работает лифт за 2 миллиона гривень из-за одной потерянной детали (видео)

Коммунальщики не знают, когда он заработает.

В Николаеве в инклюзивной школе простаивает лифт, установили для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

В инклюзивной школе простаивает лифт, который смонтировали для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На подъемник в Николаевской специализированной школе "Академия детского творчества" потратили 2 миллиона гривен и торжественно открыли еще два года назад. Но работать он так и не начал. Поэтому ученики на колясках не могут добраться ни к столовой, ни к библиотеке, ни к кабинетам на верхних этажах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

У пятиклассницы Полины врожденный ДЦП. Девочка ловко передвигается на коляске, но только на первом этаже. Без помощи - столовая, библиотека и специализированные классы, к которым надо подниматься по лестнице – для нее закрыты.

Таких учеников в этой школе девять, ведь заведение одним из первых внедрило у себя инклюзивное образование. У кого из детей легкая форма ДЦП, поднимаются по лестнице, но с поддержкой учителей.

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Лифт здесь установили два года назад для деток с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для этого пристроили шахту с отдельным входом для колясочников. Открывали подъемник торжественно с участием чиновников. Но он не работает, потому что хоть его и открыли торжественно, но коммунальное предприятие, которое его устанавливало, так и не приняло достройку в эксплуатацию, говорит директор школы.

"Я не могу сюда запустить детей, потому что у меня нет соответствующих документов, а за жизнь ребенка отвечает именно школа", – говорит Алла Матвеева.

"Страдает полностью образовательный процесс. Не можем удовлетворить обучение детей в специализированных классах", – добавляет ее заместитель Светлана Вербицкая.

Из-за Полины весь ее класс учится только в одном кабинете. Сюда приходят учителя-предметники. Впрочем, на информатику все идут в компьютерный кабинет на второй этаж, а Полина остается внизу.

Подъемник пришел с белорусского завода, объясняют коммунальщики. Все строительство обошлось почти в 2 миллиона гривен. Впрочем, не хватает одной важной детали и где она делась, там не знают.

Год выясняли, какой именно детали нет, уже год ждут, когда она поступит из Беларуси. Со дня на день, говорят, запчасть должна быть в Николаеве.

"Перед праздниками он был на таможне, на границе Беларуси с Украиной. Где-то он, может, в пути. 10-го числа у нас поставка датчика в Николаев", – говорит главный инженер КП "Капитальное строительство" Николаева Константин Артюх.

Такой беспечности чиновников родители не поймут. Говорят – мало того, что страдают их дети, за такую халатность в использовании немалой суммы бюджетных средств никого не наказали.

"Или белорусский завод не укомплектовал, не подал по спецификации оборудования, которое нужно было, или их украли, потеряли, или я не знаю. Должны были специальными органами расследовать, куда делась эта деталь, за какие деньги закупили новые", – говорит отец Полины Алексей Долгих.

Когда лифт наконец-то будет работать, коммунальщики не говорят. Родители просят правоохранителей начать проверку этого дела.