Суд по избранию меры пресечения для судьи Кицюка продолжится завтра

Заседание суда под председательством судьи Винницкого городского суда Александра Олейника по избранию меры пресечения для судьи Печерского райсуда Киева Виктора Кицюка продолжится завтра, 12 марта, в 10:00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья при рассмотрении дела Кицюка.

Читайте такжеСудьи Кицюк и Царевич также отстранены от должностей

Сегодня же на заседании стороной защиты Кицюка был подан ряд ходатайств, касающихся допроса следователя прокуратуры Киева Иванцова в качестве свидетеля. Однако данное ходатайство судья отклонил, но удовлетворил другое ходатайство о допуске следователя Иванцова к участию в заседании суда с возможностью задавать ему вопросы со стороны защиты подозреваемого.

Также во время заседания защитники Кицюка, которыми выступали два из четырех адвокатов, как и у судьи Оксаны Царевич, пытались найти ошибки, допущенные следователями прокуратуры во время вручения подозреваемому сообщения о подозрении.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской суд 6 марта начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Печерского районного суда Киева Кицюка.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Читайте такжеСудью Царевич отпустили под личное обязательство, но с электронным браслетом

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.