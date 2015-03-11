Судью Царевич отпустили под личное обязательство, но с электронным браслетом

Винницкий городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу Оксаны Царевич и постановил, что она должна быть взята под личное обязательство на два месяца с 11 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение только что огласил судья Александр Олейник после четырехдневного судебного процесса об избрании в отношении Царевич меры пресечения.

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Судья объявил, что ее обязанностью является прибытие по требованию следователей в любое указанное место и согласно определенному времени.

Также она должна быть обеспечена электронным средством для того, чтобы можно было отслеживать его местонахождение.

Она также должна обязательно сообщать об изменении места жительства, в случае невыполнения возложенных на нее обязанностей на нее будет наложен штраф и может быть применена более жесткая мера.

Судья также объявил, что данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

В свою очередь защита Царевич сообщил, что намерена обжаловать решение.

А представители прокуратуры, которая требовала применить в качестве меры пресечения для Царевич арест, пока не определились, будут ли обжаловать решение суда.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких человек в январе прошлого года.

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Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.