Задержанному рядом с домом Зеленского киллеру объявлено о подозрении в бандитизме

Соорганизатор заказного убийства 24 апреля вышел под залог и повторно был задержан правоохранителями.

Задержанному возле села Иванковичи Киевской области соорганизатору заказного убийства, во время которого планировалось применить пулемет, объявлено о подозрении в бандитизме.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"Сегодня житель Львова по требованию следователя явился в Вышгородский отдел полиции, где ему объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 257 Уголовного кодекса Украины. Мужчина обоснованно подозревается в бандитизме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. На днях суд будет избирать для злоумышленника меру пресечения", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что задержанным 15 апреля двум другим участникам вооруженной группы Святошинский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. "Третий фигурант, 41-летний львовянин, был освобожден из-под стражи после внесения залога в сумме 192,1 тыс. грн", - напомнили в полиции.

Читайте такжеЗадержанного рядом с домом Зеленского киллера выпустили из СИЗО и задержали повторно

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, для совершения преступления подозреваемые планировали использовать пулемет ДШК РП-100 калибра 12,7 мм, эффективная дальность огня - 3500 м (наземные цели), 2400 м (воздушные).

"Если бы преступники не были задержаны, еще неизвестно сколько невинных людей могли бы погибнуть. Но почему-то суд именно для него избрал меру пресечения в виде ареста или 192 100 гривен залога. И за решеткой сегодня находятся простые исполнители", - отметил Аброськин.

В полиции надеются, что прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство, поддерживает следователей полиции в обращении в суд об избрании соорганизатору преступления меры пресечения в виде содержания под стражей, и со второй попытки особо опасного преступника изолируют от общества.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в коттеджном городке возле с. Иванковичи Васильковского района Киевской области во время спецоперации правоохранители задержали несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа.

По информации народного депутата Антона Геращенко, преступники, готовившие убийство по мотивам мести, переоборудовали джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убийственная дальность которого составляет более 3 км.

16 апреля в Генпрокуратуре заявили, что задержанные готовили преступление по заказу пока неустановленных лиц против известного в преступном мире криминального авторитета.

24 апреля несмотря на представленные вещественные доказательства Святошинский районный суд Киева избрал задержанному соорганизатору преступления меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 192,1 тыс. грн.

После внесения залога подозреваемый вышел из изолятора временного содержания и был задержан повторно по подозрению в причастности к другим, не менее тяжким преступлениям.