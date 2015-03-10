Еще один участник захвата Харьковской ОГА получил пятилетний срок

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Приговором Киевского районного суда Алексея Макарова, участник мартовского штурма Харьковской областной государственной администрации признан виновным в активном участии в массовых беспорядках и хулиганстве (ч.1 ст.294, ч.2 ст.296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее к пяти годам тюрьмы был приговорен 46-летний Андрей Чупина, который признан виновным в совершении преступлений по ст. 294 и ст. 263 Уголовного кодекса. Это массовые беспорядки и незаконное обращение с оружием.

Напомним, 1 марта 2014 года в Харькове участники митинга в поддержку городских властей захватили здание областной государственной администрации, где были забаррикадированы активисты Евромайдана.