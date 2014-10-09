​Участник беспорядков около Харьковской ОГА приговорен к 5 годам тюрьмы

Об этом сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко. "6 октября одному из участников тех событий вынесен приговор. 46-летний Андрей Чупина признан виновным в совершении преступлений по ст. 294 и ст. 263 Уголовного кодекса. Это массовые беспорядки и незаконное обращение с оружием. Ему назначено наказание за совокупностью преступлений в виде 5 лет лишения свободы", - сказал прокурор.

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Кроме этого Юрий Данильченко отметил, что управление СБУ в Харьковской области закончило следствие в отношении 4 фигурантов захвата здания Харьковской облгосадминистрации в марте. Их подозревают в уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса ("массовые беспорядки"). Обвинительные акты в отношении всех подозреваемых направлены в Киевский районный суд Харькова.