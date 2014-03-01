В Харькове сторонники городской власти захватили ОГА

В Харькове участники митинга в поддержку городских властей захватили здание областной государственной администрации, где были забаррикадированы активисты Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди с георгиевскими лентами ворвались в помещение ОГА.

Во внутреннем дворе ОГА слышны взрывы и звон разбитого стекла.

Сейчас работники милиции из толпы извлекли молодого парня без сознания.

Участники штурма скандируют “Харьков!”. Работники милиции не вмешиваются в события.

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Подполковник милиции на вопрос корреспондента УНИАН, почему милиционеры не предотвращают конфликт, попросил его не отвлекать.

На улице Сумской перед зданием ОГА сейчас собралось несколько тысяч людей. Они держат флаги России, Украины и Советского Союза.

В это время штурм облгосадминистрации продолжается через другие входы во внутреннем дворе.