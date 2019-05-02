Директор «Николаевкоммунтранса» отстранен от должности из-за гибели 9-летнего мальчика на свалке

Также проводится внутреннее служебное расследование относительно того, что было сделано на предприятии, чтобы предупредить подобные случаи.

Директора коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения следственных действий по факту гибели 9-летнего мальчика на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич, сообщает пресс-служба горсовета.

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«Сегодня дал поручение отстранить руководителя предприятия от выполнения служебных обязанностей. Также проводится внутреннее служебное расследование относительно того, что было сделано на предприятии, чтобы предотвратить подобные случаи, а также какие сделаны выводы. Дальнейшие действия будут зависеть от выводов правоохранителей. По результатам расследования виновные будут привлечены к ответственности», - сообщил он.

Также отмечается, что мальчик вместе с родителями попал на территорию полигона через отверстие в заборе, который вырезали «черные сортировщики».

«В прошлом году за счет городского бюджета было завершено строительство забора вокруг полигона для безопасности людей. Но неоднократно зафиксированы случаи, когда граждане роют подкопы, ломают забор, сортируют мусор и сдают его с целью получения прибыли. Сейчас городская власть полностью способствует проведению следственных действий, сотрудничает с правоохранительными органами», - отметил Сєнкевич.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 мая возле с. Весеннее Николаевского района на свалке твердых бытовых отходов в результате обвала погиб 9-летний мальчик.

В полиции отметили, что ребенка привалило мусором, когда он вместе с матерью рылся в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».