Самый мощный в Азии плавучий кран прибудет на место катастрофы через три дня

Украинские водолазы приступят к работам по поиску 18 членов экипажа судна “Нефтегаз-67”, которое потерпело аварию в Южно-Китайском море 22 марта 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта Украины, на данный момент спасательно-поисковые работы продолжаются, однако пока никто из пропавших членов экипажа не найден.

Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств аварии провела первую встречу с представителями правительства Гонконга. Как сообщил первый заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО, первым общим решением было немедленное включение представителей правительственной комиссии по расследованию обстоятельств и причин аварийного морского события в работу по расследованию причин аварии в Южно-Китайском море и ликвидации ее последствий. “Первое, что было определено – решение о немедленном привлечении нас к работе в расследовании аварии, поиску и спасанию членов экипажа "Нефтегаз-67”, - сказал он. - Главным приоритетом определена необходимость тщательного проведения поиска и спасания граждан Украины – членов экипажа судна “Нефтегаз-67”. Члены правительственной комиссии общались в телефонном режиме с капитаном “Нефтегаз-67”, и планируют встретиться с ним и спасенными членами экипажа завтра утром. “Состояние спасенных удовлетворительное, они готовы предоставить информацию о том, как произошла авария”, - сообщил В.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, “осуществляются все попытки поднять судно. Процесс спасания продолжается активно, однако большая глубина, сильное течение и слабая видимость не способствуют быстрому выполнению работ. Родственники членов экипажа могут быть уверены, что прилагаются все возможные усилия ради спасения”.

Мощность плавучего крана, примененного на месте аварии, оказалась недостаточной для отбуксирования судна на мелководье или его подъема. 28 марта на место аварии должен прибыть самый мощный в Азии плавучий кран “Хуа Тьень Лун” и будет осуществлена попытка поднять судно.