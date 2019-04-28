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Арсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой

12:04, 28 апреля 2019
Общество
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Поздравления политик разместил на свои странице в Facebook / http://nfront.org.ua

Поздравления политик разместил на своей странице в Facebook.

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"Дорогие украинцы! Праздник Пасхи дарит нам веру в победу жизни над смертью, правды над ложью, искренности над фальшью. Также есть ветхозаветная история Пасхи, что является праздником выхода из многолетнего рабства. Сейчас эти два смысла — правда и свобода важны для нас, украинцев, как ни для какого другого народа. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - написал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Православные и греко-католики сегодня празднуют Воскресение Христово.

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Новость в сюжете: Пасха 2019
Теги: #Яценюк