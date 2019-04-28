Арсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой
12:04, 28 апреля 2019Общество
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Православные и греко-католики сегодня празднуют Воскресение Христово.
Поздравления политик разместил на свои странице в Facebook / http://nfront.org.ua
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой.
Поздравления политик разместил на своей странице в Facebook.
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"Дорогие украинцы! Праздник Пасхи дарит нам веру в победу жизни над смертью, правды над ложью, искренности над фальшью. Также есть ветхозаветная история Пасхи, что является праздником выхода из многолетнего рабства. Сейчас эти два смысла — правда и свобода важны для нас, украинцев, как ни для какого другого народа. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - написал Яценюк.
Как сообщал УНИАН, Православные и греко-католики сегодня празднуют Воскресение Христово.
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