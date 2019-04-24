Убийство Гандзюк: Мангеру изменили подозрение с заказа убийства на заказ избиения

Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру Генеральная прокуратура объявила новое подозрение. Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил проект расследований «Следствие.Инфо».

Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса — заказе избиения. Это предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее, 24 апреля, суд отказал защите еще одного фигуранта дела Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения и оставил его под стражей.

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Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают голову Херсонского облсовета Владислава Мангера.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «Соучастие в убийстве» на более мягкую статью 396 «Сокрытие преступления», которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.