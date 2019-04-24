В Украине накануне Пасхи взрывотехники обследуют культовые сооружения – полиция

Наряды правоохранителей будут дежурить вблизи культовых сооружений.

В Украине накануне Пасхи взрывотехники обследуют культовые сооружения.

Об этом сегодня сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает Департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, наряды правоохранителей будут дежурить возле культовых сооружений.

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Вместе с тем Фацевич отметил, что в период как Пасхальных, так и майских праздников значительное количество граждан передвигается по автодорогам государства, поэтому правоохранители должны с 26 апреля провести профилактические отработки по безопасности дорожного движения. Во время отработки, кроме усиленных мероприятий на улично-дорожной сети, полицейские будут проверять перевозчиков.

Кроме того, подразделениям полиции поручено обеспечить контроль за соблюдением гражданами временных ограничений на посещение лесных массивов и лесопарковых зон, а также въезд в них транспорта, что связано с предотвращением пожаров.

Как уверяют в полиции, в целом в обеспечении публичной безопасности и правопорядка во время пасхальных и майских праздников будет задействовано достаточное количество правоохранителей, в частности, полицейских и военнослужащих Нацгвардии.