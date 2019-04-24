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В Украине накануне Пасхи взрывотехники обследуют культовые сооружения – полиция

20:58, 24 апреля 2019
Общество
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Полицейские будут проверять и перевозчиков / фото facebook/RU.KyivPolice

Об этом сегодня сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает Департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, наряды правоохранителей будут дежурить возле культовых сооружений.

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Вместе с тем Фацевич отметил, что в период как Пасхальных, так и майских праздников значительное количество граждан передвигается по автодорогам государства, поэтому правоохранители должны с 26 апреля провести профилактические отработки по безопасности дорожного движения. Во время отработки, кроме усиленных мероприятий на улично-дорожной сети, полицейские будут проверять перевозчиков.

Кроме того, подразделениям полиции поручено обеспечить контроль за соблюдением гражданами временных ограничений на посещение лесных массивов и лесопарковых зон, а также въезд в них транспорта, что связано с предотвращением пожаров.

Как уверяют в полиции, в целом в обеспечении публичной безопасности и правопорядка во время пасхальных и майских праздников будет задействовано достаточное количество правоохранителей, в частности, полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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Новость в сюжете: Пасха 2019
Теги: #полиция