Впереди - длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху и в начале мая (календарь)
14:55, 23 апреля 2019Общество
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Украинцы будут отдыхать с субботы по среду включительно - с 27 апреля по 1 мая.
В апреле-мае украинцы получат дополнительные выходные / фото УНИАН
В Украине будет пять выходных подряд в связи с празднованием Пасхи и Дня труда - с 27 апреля по 1 мая.
Такой отдых предусмотрен распоряжением правительства о переносе рабочих дней в 2019 году.
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Так, поскольку Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то и понедельник, 29 апреля, также выходной.
Кроме того, Кабмин рекомендовал рабочий день во вторник, 30 апреля, перенести на субботу, 11 мая. 1 мая - государственный выходной в Украине в честь Дня труда.
Выходные на Пасху и День труда:
- 27 апреля - суббота, традиционный выходной;
- 28 апреля - воскресенье, Пасха;
- 29 апреля - понедельник, выходной в честь Пасхи;
- 30 апреля - вторник, выходной, который придется отработать 11 мая;
- 1 мая - среда, День труда, выходной.
Календарь выходных в апреле и мае
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