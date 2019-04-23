Впереди - длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху и в начале мая (календарь)

Украинцы будут отдыхать с субботы по среду включительно - с 27 апреля по 1 мая.

В Украине будет пять выходных подряд в связи с празднованием Пасхи и Дня труда - с 27 апреля по 1 мая.

Такой отдых предусмотрен распоряжением правительства о переносе рабочих дней в 2019 году.

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Так, поскольку Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то и понедельник, 29 апреля, также выходной.

Кроме того, Кабмин рекомендовал рабочий день во вторник, 30 апреля, перенести на субботу, 11 мая. 1 мая - государственный выходной в Украине в честь Дня труда.

Выходные на Пасху и День труда:

- 27 апреля - суббота, традиционный выходной;

- 28 апреля - воскресенье, Пасха;

- 29 апреля - понедельник, выходной в честь Пасхи;

- 30 апреля - вторник, выходной, который придется отработать 11 мая;

- 1 мая - среда, День труда, выходной.

Календарь выходных в апреле и мае