Больше свободы и меньше уроков: как хотят менять обучение в средней школе

В сентябре 2017 года Верховная Рада закон «Об образовании». Он содержал в себе базовые нормы, необходимые для запуска реформы образования на всех уровнях – начальном, среднем и высшем. Впрочем, запомнился документ одной скандальной правкой – о языке обучения в школах. Из-за нее Украина едва не рассорилась со своими ближайшими западными соседями – Румынией и Венгрией.

Первые шаги в реформировании украинской системы школьного образования уже в нынешнем учебном году коснулись начальной школы. В сентябре-2018 первоклассники пришли в обновленные классы и начали учиться по адаптированным под их возрастные особенности программам (отсутствие привычного оценивания в первых двух классах, развивающие игры для лучшего усвоения программы обучения, работа в группах и т.д.).

Теперь на очереди - реформа среднего образования. Что депутаты предлагают в соответствующем законопроекте и смогут ли принять его еще нынешним составом Верховной Рады?

Три языковых модели

Одна из главных новацийзаконопроекта о среднем образовании, зарегистрированного в парламенте, – пересмотр того самого скандального пункта о языке обучения представителей нацменьшинств в школах. Вчастности, в документе содержится норма, которую пересмотрели в соответствии с вердиктом Венецианской комиссии.

Ранее статья 7закона «Об образовании» предполагала, что, начиная с 2020 года, дети из семей нацменьшинств могли учиться на своем родном языке только в начальной школе, а уже с 5 класса весь учебный процесс должен был статьукраиноязычным. При этом языки нацменьшинств изучались бы ограниченно - лишь в качестве отдельного предмета.

Против этого агрессивно выступили правительства Венгрии и Румынии, посчитав такую норму украинского закона притеснением своих диаспор, проживающих на Закарпатье. Мол, большинство жителей украинского региона в быту общаются исключительно на венгерском или румынском языках. По словам эксперта по вопросам образования Реанимационного пакета реформ Владимира Бахрушина, это приводит к тому, что дети не усваивают не только украинский язык, но и некоторые предметы школьной программы. «Это можно видеть по результатам внешнего независимого оценивания – хоть ученики и сдают его на родном языке, в 50-60% учеников в районах не всегда преодолевают порог «сдал – не сдал»… Это проблема, которую нужно решать, потому как в регионах, где живут нацменьшинства, далеко не везде есть надлежащий контроль за обучением», - говорит Бахрушин.

Венецианская комиссия, хоть и поддержала стремление Украиныулучшить ситуацию по изучению государственного языка, порекомендовала обеспечить нацменьшинствам более длительный переходный период.Именно поэтому в новом законопроекте приводятся сразу три модели обучения.

Первая – планируется, что дети – представители нацменьшинства, чей родной язык относится к языкам стран Евросоюза (те же румынский и венгерский), первые четыре года будут учиться на своем родном языке и параллельно изучать украинский. А, начиная с пятого класса, процент изучения украинского должен ежегодно возрастать – от 20% в 5 классе, до не менее 40% в 9-м и не менее 60% в 10-12 классах.

Вторая модель предполагает для коренных народов, у которых нет собственной языковой среды (например, крымских татар), преподавание их языка наряду с украинским с 1 по 11-12 классы.

Остальные нацменьшинства, включая тех, кто говорит на русском языке, начиная с пятого класса должны будут получать знания на украинском языке 80% учебного времени.

Легальный прогул занятий и индивидуальные программы

Впрочем, в законопроекте много новаций, и не связанных с языком. К примеру, школьники, при желании, смогут переходить на индивидуальное обучение (экстернат), подав с родителями соответствующее заявление в администрацию школы. Также в законопроекте отмечается и практика хоумскулинга - возможности обучения на дому для всех желающих.

Дело в том, что сегодняучиться на дому могут далеко не все. Согласно постановлению МОН об индивидуальной форме обучения, заниматься вне школьных стен дети могут по состоянию здоровья(при наличии инвалидности или при прохождении длительного лечения в стационаре), при отсутствии украинского гражданства (например, если они с родителями переехали в Украину и получили статус беженца или имеют вид на жительство), если в классах в сельской местности менее 5 учеников, или же если дети проживают на неподконтрольной Украине территории или в зоне боевых действий.

Кроме того, у школьников с индивидуальным графиком обучения появится возможность учитывать во время обучения внеурочные занятия и не посещать отдельные школьные уроки. «Если ребенок, например, жил за границей или занимается на курсах английского и уже имеет сертификат В2 (уровень 11 класса в специализированных школах), то он может принести его в школу и не посещатьурокианглийского. В этовремя он можетделатьуроки, заниматьсясамообразованием. Аналогично, еслиребенокусиленнозанимается спортом – еслиребенокподастподтверждение в школу, он такжеможет не посещатьурокифизкультуры», - отмечает советница министра образования ИваннаКоберник.

В законопроекте речь идет о том, что программу для каждого ученика, который учится на дому, будут разрабатывать, учитывая мнение самого ученика, его родителей и педагогов в школе. А проверять знания планируется с помощью контрольных по окончанию школьных семестров.

Главное - здоровье

Чтобы дети, которые проходят длительное лечение в больницах, не выпадали из учебного процесса, законопроектпредлагает закрепить их право на получение образования в медицинских учреждениях. «Главная проблема была в том, что больницы, даже если есть волонтеры и специальные комнаты, не могли привлечь к обучению детей учителей, так как не было механизма оплаты их труда. Внесение этой нормы проблему решает. Один из вариантов, который обсуждался при подготовке законопроекта, – больницы будут прикреплены к ближайшим школам и их учителя будут там преподавать. А оплачиваться это из бюджета», - говоритКоберник.

Еще несколько новаций законопроекта – интеграция в учебный процесс инклюзивного образования (родители детей с особыми потребностями смогут сопровождать их во время обучения), а также защита школьников от буллинга. В документе речь идет о том, что школа обязуется реагировать на жалобы о травле не только со стороны учеников, но и со стороны учителей, которые также часто становятся объектами буллинга.

Также, чтобы усилить заботу о здоровье детей, педколлективы школ должны будут пройти обучение навыкам доврачебной помощи.

Впрочем, к этому пункту законопроекта у педагогов возникают вопросы. «Учитель должен иметь, как и любой взрослый человек, навыки оказания элементарной первой помощи в состояниях, которые он с уверенностью оценивает, например, разбитое колено. Но оказание помощи в состояниях, которые не врач оценить не может, чревато плохими последствиями», - считает учитель-методист, кандидат педагогических наук Елена Князева.

По ее словам, наряду с обучением учителей оказывать доврачебную помощь детям, необходимо также определить вызов скорой помощи в школу как приоритетный. «И, конечно, в каждой школе должна работать опытная медсестра. Первую помощь в школе должен оказывать профессионал», - говорит она.

Пьянящая свобода

Кроме того, в законопроекте речь идет о том, чтобы дать учителям могут больше свободы при формировании школьной программы. К примеру, педагоги, чтобы заинтересовать учеников, смогут составлять ее сами, беря за основу госстандарты и начальной, и старшей школы. Кроме того, оценивая знания своих учеников, преподаватели будут вправе использовать как привычную 12-бальную шкалу, так и собственные системы оценивания и мотивации школьников.

Однако свобода учителя в оценивании учеников далеко не всем может пойти на пользу, считает Елена Князева: «Учитель работает с детьми, и его, заявленная в законе, «свобода» должна иметь четко определенные рамки. В первую очередь, это касается обеспечения учебного процесса. Учитель и родители должны знать, что у ребенка есть хороший учебник, рабочая тетрадь и единый образовательный сайт. Что ребенок может работать с учебными заданиями в своем темпе и, если необходимо, самостоятельно, вне школы. Закон же предлагает подмену понятий: представляет свободу учителя как обеспечение учебного процесса учителем. Вместе с тем, закон не определяет и не гарантирует обеспечение учебного процесса со стороны государства».

Князева поясняет, что в Финляндии, которую МОН часто берет за пример, образование детей полностью находится на попечении государства. В Украине же, несмотря на уже проведенную реформу младшей школы, изменения во многом обеспечивают сами родители.

В свою очередь, соучредитель ОО «Батьки SOS» Алена Парфенова объясняет, чтопричиной постоянного сбора денег родителями на некие нужны их детей-школьников является их собственная неосведомленность. «Несмотря на то, что законом предусмотрена финансовая автономия, в большинстве школ существует централизованная бухгалтерия и за все деньги несет ответственность местная власть – департаменты или управления образования. И потому очень часто родители, не имея доступа к данным о реальном финансировании учебных заведений, «ведутся» на такие вещи», - говорит Парфенова.

По ее словам, в украинском обществе прочно укрепился стереотип, что без родительских денег школы не выживут. На самом же деле любые поборы в учебных заведениях являются недопустимыми – государство финансирует их в достаточном объеме.

Несмотря на заявленные министерством прогрессивные новации в сфере среднего образования, директор аналитического центра СEDOSЕгор Стадный отмечает, что уверенности в том, что все передовые нормы, содержащиеся в законопроекте сейчас, останутся в итоговом варианте, нет. К тому же, эксперт не питает надежд на скорое принятие такого законопроекта в принципе. «В закон будут вносить множество правок, а если и проголосуют, то, разве что, в первом чтении. Нынешняя каденция парламента вряд ли примет его в целом», - говорит Стадный.

Ситуация осложняется еще и тем, что законопроекты, которые не примет нынешний состав парламента, новоизбранная Верховная Рада рассматривать не обязуется. Другими словами, вместе со сменой депутатского корпуса осенью (вне зависимости от того, будут это очередные или досрочные выборы), огромная работа, проделанная Минобразования для улучшения жизни школьников и педагогов, может оказаться «забытой».

Анастасия Заремба