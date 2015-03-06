Прокуратура объявила подозрение бывшим руководителям СБУ

В частности, подозрения по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти и своих служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия") объявлены бывшему главе СБУ, его бывшему заместителю - руководителю Антитеррористического центра при СБУи бывшему начальнику Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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В управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ сообщили, что установлено, что эти руководители СБУ, не имея правовых оснований, вопреки требованиям законодательства, с целью подавления протестных акций, 18 февраля 2014 года объявили о проведении антитеррористической операции и начали ее проведение в центральной части. Киева. В частности, силами центра специальных операций "А" при СБУ они организовали захват здания Федерации профсоюзов, что привело к пожару в этом здании и смерти двух человек.

Печерским районным судом Киева бывшему начальнику Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, а бывший глава СБУ и его заместитель объявлены в розыск.