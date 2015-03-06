В Харькове прогремел еще один взрыв

Об этом сообщает 057.ua.

«Около 14:00 возле общежития Харьковской государственной академии культуры, которая находится на улице Гвардейцев Широнинцев, 39 загорелась и взорвалась машина», - говорится в сообщении.

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По словам помощника начальника ГУ МЧС Игорь Лупандина, что в 14:06 поступил вызов, в 14:22 спасатели справились с огнем.

Согласно сообщению, горел легковой автомобиль Audi A6.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове взорвался автомобиль командира батальона "Слобожанщина".