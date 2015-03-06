В Харькове прогремел еще один взрыв
15:39, 06 марта 2015Общество
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В Харькове прогремел еще один взрыв по ул. Гвардейцев Широнинцев.
Горел легковой автомобиль Audi A6 / 057.ua
Об этом сообщает 057.ua.
«Около 14:00 возле общежития Харьковской государственной академии культуры, которая находится на улице Гвардейцев Широнинцев, 39 загорелась и взорвалась машина», - говорится в сообщении.
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По словам помощника начальника ГУ МЧС Игорь Лупандина, что в 14:06 поступил вызов, в 14:22 спасатели справились с огнем.
Согласно сообщению, горел легковой автомобиль Audi A6.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове взорвался автомобиль командира батальона "Слобожанщина".
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