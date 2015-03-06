Женщины владеют и управляют более чем 30% всех предприятий в мире

Об этом говорится в переданном УНИАН докладе Международной организации труда (МОТ).

«В мире доля женщин среди членов правления компаний составляет 19%, и женщины занимают лишь 5 и менее процентов высших руководящих постов в крупнейших корпорациях мира», - говорится в докладе.

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МОТ также отмечает, что женщины повсеместно продолжают сталкиваться с дискриминацией и неравенством на работе.

«Почти во всем мире многие женщины трудятся на недооцененных и низкооплачиваемых рабочих местах; у них ограничен доступ к образованию, профессиональной подготовке, трудоустройству; их роль в принятии решений и в коллективных переговорах ограничена; на их плечах по-прежнему лежит практически вся неоплачиваемая работа по дому», - отмечают эксперты МОТ.

В целом в мире, по данным организации, разрыв в уровне участия на рынке труда мужчин и женщин сократился с 1995 года лишь незначительно. На сегодняшний день работают 50% женщин, по сравнению с 77% мужчин. В 1995 году эти показатели составляли 52 и 80 процентов, соответственно.

МОТ также отмечает, что мужчины берут на себя все больше обязанностей по уходу за членами семьи, и все же женщины по-прежнему выполняют практически все домашние обязанности, что либо полностью закрывает им доступ к оплачиваемой занятости, либо заставляет их трудиться на условиях неполного рабочего времени, где заработная плата, как правило, ниже. Например, в странах Европейского Союза женщины в среднем тратят на работу по дому и уход за членами семьи 26 часов в неделю, а мужчины – 9 часов.