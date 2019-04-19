Убийство Гандзюк: суд по Павловскому перенесли, его местонахождение неизвестно

Сегодня Павловского не доставили в зал суда. Ни адвокату Максиму Болдину, ни судье Елене Мелешак неизвестно его местонахождение.

Шевченковский районный суд города Киева перенес на 22 апреля заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня заседание суда снова не состоялось. Подозреваемого Павловского не доставили в зал суда. Ни адвокату Максиму Болдину, ни судье Елене Мелешак неизвестно место пребывания подозреваемого.

Судья отметила, что впервые Служба безопасности игнорирует запрос суда относительно места нахождения подозреваемого.

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Болдин добавил, что несколько дней тому назад в изоляторе временного содержания СБУ Павловский упал и получил сотрясение мозга, после чего его увезли в больницу на «скорой». Однако, по словам Болдина, в СБУ не дают информацию, где находится его подзащитный. Болдин готовит по этому поводу адвокатский запрос.

Также судья Мелешак приняла решение на следующее заседание, которое начнется в 15.00 22 апреля, вызвать следователя СБУ по делу Гандзюк, чтобы тот сообщил суду местонахождение Павловского и пояснил, почему в СБУ не отвечают на запросы суда.

В случае, если до понедельника место нахождения Павловского будет установлено, то, возможно, что он примет участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение из статьи (115) УКУ «соучастие в убийстве» на более мягкую статью 396 «сокрытие преступления», которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

18 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева суда по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Павловскому было перенесено на 19 апреля.