Убийство Гандзюк: активисты возле Шевченковского райсуда Киева подожгли фаеры и петарды (фото, видео)

Шевченковский райсуд Киева должен был рассматривать ходатайство о смягчении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Активисты требовали наказать убийц Екатерины Гандзюк.

Возле Шевченковского райсуда Киева, где должно было рассматриваться ходатайство о смягчении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, активисты подожгли фаеры и петарды.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов, которые пришли на заседание суда, устроили акцию с требованием наказать убийц Гандзюк.

На акцию они принесли большие фото Гандзюк, на которых она изображена с травмами, полученными в результате покушения.

Также активисты зажгли фаеры и петарды, которые достаточно громко взрывались у входа в здание суда.

Адвокат Павловского Максим Болдин сказал журналистам, что считает это нарушением общественного порядка.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

В организации убийства подозревают председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Павловского по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк арестовали 12 ноября 2018 года.

17 апреля 2019 адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «соучастие в убийстве» на более мягкую ст. 396 «сокрытие преступления», которой предусмотрено значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также возможность адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

Сегодня, 18 апреля, заседание Шевченковского райсуда Киева суда по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Павловскому было перенесено на завтра.