Убийство Гандзюк: активисты возле Шевченковского райсуда Киева подожгли фаеры и петарды (фото, видео)
Возле Шевченковского райсуда Киева, где должно было рассматриваться ходатайство о смягчении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, активисты подожгли фаеры и петарды.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов, которые пришли на заседание суда, устроили акцию с требованием наказать убийц Гандзюк.
На акцию они принесли большие фото Гандзюк, на которых она изображена с травмами, полученными в результате покушения.
Также активисты зажгли фаеры и петарды, которые достаточно громко взрывались у входа в здание суда.
Адвокат Павловского Максим Болдин сказал журналистам, что считает это нарушением общественного порядка.
Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.
По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.
В организации убийства подозревают председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.
Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.
Павловского по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк арестовали 12 ноября 2018 года.
17 апреля 2019 адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «соучастие в убийстве» на более мягкую ст. 396 «сокрытие преступления», которой предусмотрено значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также возможность адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.
Сегодня, 18 апреля, заседание Шевченковского райсуда Киева суда по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Павловскому было перенесено на завтра.