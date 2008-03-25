В Черкасской области арестован председатель РГА: взятка $50 тысяч
12:23, 25 марта 2008Общество
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ГПУ возбудила уголовное дело
Во время получения взятки правоохранители задержали председателя одной из районных государственных администраций Черкасской области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленник требовал и получил от руководителя одной из коммерческих структур 50 тысяч долларов США за непрепятствование в осуществлении деятельности этой структуры.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении вымогателя. Злоумышленник арестован. Правоохранители устанавливают другие факты получения им взяток.
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