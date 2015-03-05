В Харькове за взятку будут судить мэра города Мерефа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Владимира Кретова, обвинительный акт в отношении городского головы Мерефы прокуратура области направила во Фрунзенский районный суд Харькова 3 марта.

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По его данным, мэру инкриминируется получение неправомерной выгоды служебным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, мэра Мерефы задержали в начале октября прошлого года во время получения взятки в размере 40 тыс. грн от предпринимателя. Чиновник через посредника вымогал и получил деньги за положительное решение вопроса относительно получения в частную собственность помещения. Котельную, которая находилась в коммунальной собственности, бизнесмен планировал использовать для предпринимательской деятельности.