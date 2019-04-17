СБУ: организатором убийств украинских разведчиков является генерал ФСБ

Председатель СБУ отметил, что «настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и Максим Шаповал и, вероятно, ликвидирован еще один офицер украинской разведки, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович».

Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал, является сотрудник так называемого центра специальных операций «МГБ ДНР» Олег Шутов, а его организатором, как и убийства полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве.

«Шутов Олег Николаевич (9 марта 1966 года), житель города Донецк. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала. Мы впервые сегодня обнародовали данные по исполнителю этого теракта», - заявил он.

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Для этого, по словам Грицака, Шутов арендовал квартиру в доме, где жил Шаповал. Кроме того, он арендовал паркоместо рядом с местом, где ставил свой автомобиль погибший.

Председатель СБУ добавил, что после совершения преступления Шутов из Киева уехал в РФ, а оттуда - на Донбасс.

«Шутов является сотрудником так называемого центра специальных операций «МГБ ДНР». Этот центр находится под постоянной опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки», - отметил он.

«Настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и Максим Шаповал и, вероятно, ликвидирован еще один офицер украинской разведки, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович - начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ, который родился 18 октября 1966 года», - добавил он.

По словам Грицака, «в дни подрывов автомобилей Хараберюша и Шаповала, по нашим проверенным данным, Минаев находился на Донбассе в так называемом центре спецопераций «МГБ ДНР».

Как сообщал УНИАН, Шаповал погиб 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. В полиции происшествие квалифицировали как теракт. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот теракт был совершен по такому же сценарию, что и убийство контрразведчика полковника СБУ Хараберюша в марте 2017 года в Мариуполе.

Шаповал был командиром первой группы спецназа, которая освобождала Донецкий аэропорт в 2014 году.