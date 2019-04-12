Суд объявил в розыск капитана судна «Норд»

11 февраля сообщалось, что капитан судна Владимир Горбенко объявился в аннексированном Крыму.

Капитана судна «Норд» Владимира Горбенко объявлен в розыск.

Читайте такжеГПСУ: вернуть капитана "Норда" в оккупированный Крым могли помочь российские спецслужбы

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

«Сегодня состоялось заседание суда по делу по обвинению Горбенко. Сторона обвинения заявила ходатайство об объявлении Горбенко в розыск в связи с тем, что установлено его местонахождение - на временно оккупированной территории Украины. Прокурор зачитал соответствующее письмо от спецслужб. Таким образом, ходатайство стороны обвинения было удовлетворено и производство по делу было приостановлено до розыска обвиняемого », - сказала пресс-секретарь суда.

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АРК, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ.

В Госпогранслужбе сообщили, что члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. 18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией, а капитану Владимиру Горбенко грозит до 5 лет лишения свободы.

Капитан судна «Норд» обвинялся в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.249, ч.2 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (незаконный рыбный промысел и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее соответственно). 6 апреля Херсонский городской суд взял его под стражу. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн, и он был освобожден из-под ареста.

Ему запрещали посещать аннексированный Крым. В августе прокуратура завершила досудебное расследование в отношении капитана судна. Дело Горбенко рассматривал Оболонский районный суд Киева. В январе 2019 года адвокат капитана «Норда» Максим Могильницкий заявил об исчезновении своего подзащитного на материковой части Украины. Могильницкий отметил, что исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины заявили, что не причастны к исчезновению Горбенко.

11 февраля сообщалось, что Горбенко объявился в аннексированном Крыму.