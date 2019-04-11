В Сумах пенсионерка полчаса не могла отличить по телефону голос сына и отдала мошенникам кругленькую сумму

Поздно ночью злоумышленник позвонил на стационарный телефон местной жительницы, назвался ее сыном и просил большую сумму денег.

В Сумах 71-летняя пенсионерка, которая полчаса не могла отличить по телефону голос сына, отдала мошенникам более 100 тысяч гривень.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, сегодня поздно ночью злоумышленник позвонил на стационарный телефон местной жительницы, назвался ее сыном и просил большую сумму денег на лечение женщины, которую якобы ранил.

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Согласно сообщению, пенсионерка заметила, что голос собеседника не очень похож на голос ее сына, но тот заявил, что ему трудно говорить, потому что якобы также был травмирован.

«Более получаса он «удерживал» женщину на телефоне, поддерживая с ней разговор. И она насколько поверила, что разговаривает с сыном, а не с мошенником, в конце передала сообщнику злоумышленника все семейные сбережения в долларах, гривнях и евро на общую сумму свыше 100 тыс. грн», – отметили в полиции.

Затем, придя в себя, женщина позвонила невестке и поинтересовалась, что произошло с сыном, но оказалось, что с ним все хорошо.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начали розыск преступников.