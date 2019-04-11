В Киеве радикалы напали на ЛГБТ-активистов, пострадали 10 человек (фото)

Пострадавшие вызвали полицию и скорую.

В Киеве активисты праворадикальных организаций напали на участников «Европейской лесбийской конференции», применив перечный газ. В инциденте пострадали 10 человек.

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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на организатора конференции – главу ОО «Инсайт» Елену Шевченко.

«Праворадикалы залили внизу все газом — пострадали с десяток людей, им сейчас промывают глаза, здесь работает «скорая». У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения», — сообщила Шевченко.

По словам активистки, пока нападавшие не покинули места проведения конференции, остаются у входа. «Насколько я слышала, собираются приходить сюда и завтра. Мы вызвали полицию. Конференция продолжается», — добавила она.

Утверждается, что среди нападавших организаторы конференции идентифицировали участников праворадикальных организаций «Катехон», и «Традиция и порядок».