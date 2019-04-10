Руководство киевской полиции шантажировало избитого полицейским активиста С14 - адвокат

По словам адвоката, руководство Киевской полиции предлагало ему договориться относительно избежания ответственности оперуполномоченным Подольского райотдела полиции Киева Василием Мельниковым.

Избитого полицейским активиста С14 Николая Анцифирова руководство Киевской полиции шантажировало возбуждением уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Анцифирова Виктор Мороз.

"К нам обращались с определенными предложениями, но они для нас неприемлемы. Поэтому вопрос примирения или какой-то договоренности без рассмотрения дела в суде и привлечения обвиняемого к ответственности, невозможен. Фактически, предложения сводились к следующему: давайте, вы забудете, что потерпевший получил определенную боль и страдания, а мы не будем против потерпевшего возбуждать уголовные производства. То есть, эти предложения больше напоминали шантаж и запугивание", - сказал адвокат.

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Мороз также добавил, что уголовных производств против Анцифирова нет. Однако, отметил он, Анцифиров 9 февраля находился в помещении Подольского управления полиции ГУНП в г. Киеве, и поскольку в уголовном производстве о нападении на отделение полиции не установлены все лица, которых правоохранители считают причастными к захвату здания, по версии правоохранителей, то те, кто озвучил предложение, спекулировали на том, что потерпевший может стать подозреваемым по этому делу.

Мороз сообщил, что это предложение было ему высказано при личной встрече одним из руководителей Киевской полиции, однако не назвал фамилию.

Адвокат добавил, что не собирается в связи с этим случаем инициировать дело относительно противозаконных действий руководства полиции. "Пока нет. Мы хотим привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное в совершении этого правонарушения, а все остальное оставляем на совести тех людей, которые этим занимались", - подчеркнул он.

Сам пострадавший Анцифиров заявил журналистам, что также не собирается о чем-либо договариваться с оперуполномоченным Подольского райотдела полиции Василием Мельниковым, и потребует в суде для него максимального наказания - 8 лет лишения свободы.

"Я думаю, что это дело принципиальное, и каждый представитель полиции должен думать о том, что он делает. И это дело должно стать примером для других полицейских", - подчеркнул он.

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Стоит заметить, что Мельников отказался от каких-либо комментариев журналистам.

Сегодня не состоялось подготовительное заседание Подольского районного суда Киева по этому делу, поскольку не явился адвокат Мельникова из-за занятости в другом судебном заседании.

В связи с этим подготовительное заседание было перенесено на 9.00 18 апреля.

Справка УНИАН. 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?», которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Задержанных отпустили, однако конфискованные личные вещи им не вернули. После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных.

Активисты начали требовать от Подольского райотдела полиции, чтобы им отдали конфискованное. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В частности, было обнародовано видео, на котором один из сотрудников этого управления в гражданском Василий Мельников жестоко избивал активиста общественной организации С14.

Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Мельникова за превышение власти и служебных полномочий, и в начале апреля передало обвинительный акт в суд.

Также суд отстранил его от исполнения служебных обязанностей сроком на 2 месяца и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 115 тыс. грн. После уплаты залога Мельников вышел на свободу.