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ГБР передало в суд дело полицейского, который бил лежачего активиста

06:04, 05 апреля 2019
Общество
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Полицейскому предъявили подозрение в превышении служебных полномочий / фото Антон Страшко/ТСН

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского, который избил активиста во время столкновений возле Подольского районного отдела в Киеве.

Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Ольга Варченко на странице в Facebook.

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"По результатам досудебного расследования установлено, что 09.02.2019 во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего, умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием", – говорится в сообщении.

Полицейскому предъявили подозрение в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 9 февраля, полиция задержала нескольких участников акции "Кто заказал Катя Гандзюк". Акцию планировали провести во время встречи Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади в Киеве. Задержанных отпустили, однако конфискованные личные вещи им не вернули.

Активисты начали требовать от Подольского райотдела полиции, чтобы им отдали конфискованное. Однако, правоохранители применили силу к людям. На размещенном видео конфликта четко видно, как полицейские бьют лежачих и слышно, как один из них кричит «ложись, Бандера!».

Уже вечером всех задержанных активистов отпустили. Государственное Бюро расследований открыло производство по поводу превышения полицейскими служебных полномочий.

фото facebook.com/romabra

На следующий день, 10 февраля, начальник киевской полиции Андрей Крищенко извинился за слова своего подчиненного.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что личность милиционера, как кричал «ложись, Бандеро!», уже установлены и готовятся предъявить подозрение.

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Теги: #полиция#ГБР#националисты С14погода в Киеве