ГБР передало в суд дело полицейского, который бил лежачего активиста

Полицейскому предъявили подозрение в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского, который избил активиста во время столкновений возле Подольского районного отдела в Киеве.

Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Ольга Варченко на странице в Facebook.

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"По результатам досудебного расследования установлено, что 09.02.2019 во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего, умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием", – говорится в сообщении.

Полицейскому предъявили подозрение в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 9 февраля, полиция задержала нескольких участников акции "Кто заказал Катя Гандзюк". Акцию планировали провести во время встречи Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади в Киеве. Задержанных отпустили, однако конфискованные личные вещи им не вернули.

Активисты начали требовать от Подольского райотдела полиции, чтобы им отдали конфискованное. Однако, правоохранители применили силу к людям. На размещенном видео конфликта четко видно, как полицейские бьют лежачих и слышно, как один из них кричит «ложись, Бандера!».

Уже вечером всех задержанных активистов отпустили. Государственное Бюро расследований открыло производство по поводу превышения полицейскими служебных полномочий.

На следующий день, 10 февраля, начальник киевской полиции Андрей Крищенко извинился за слова своего подчиненного.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что личность милиционера, как кричал «ложись, Бандеро!», уже установлены и готовятся предъявить подозрение.