Германия примет на лечение 20 украинских военных

17:59, 03 марта 2015
Общество
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Германия направит в Украину миссию по отбору 20 раненых украинских военных для лечения в немецких клиниках.

REUTERS

Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем "Твиттере".

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"Хорошие новости из Берлина: GER направит в UKR миссию по отбору 20 раненых военных для лечения в Германии", - написал он.

По его словам, об этом и о других путях практической поддержки Украины достигнута договоренность с госсекретарем минобороны Германии Маркусом Грюбелем.

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