Германия примет на лечение 20 украинских военных

Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем "Твиттере".

Читайте такжеВ Литве будут лечиться раненые в АТО украинские военные

"Хорошие новости из Берлина: GER направит в UKR миссию по отбору 20 раненых военных для лечения в Германии", - написал он.

По его словам, об этом и о других путях практической поддержки Украины достигнута договоренность с госсекретарем минобороны Германии Маркусом Грюбелем.