Германия примет на лечение 20 украинских военных
17:59, 03 марта 2015Общество
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Германия направит в Украину миссию по отбору 20 раненых украинских военных для лечения в немецких клиниках.
REUTERS
Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем "Твиттере".
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"Хорошие новости из Берлина: GER направит в UKR миссию по отбору 20 раненых военных для лечения в Германии", - написал он.
По его словам, об этом и о других путях практической поддержки Украины достигнута договоренность с госсекретарем минобороны Германии Маркусом Грюбелем.
1/2 Гарні новини з Берліна: GER направить до UKR місію щодо відбору 20 поранених військових для лікування у Німеччині pic.twitter.com/qulhCzPVu3
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 3, 2015
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