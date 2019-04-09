"Город пробок": в Киеве одновременно ремонтируют три моста через Днепр

Власти города советуют гражданам учитывать дополнительное время на дорогу, поскольку на мостах образуются пробки.

В Киеве одновременно ремонтируют три моста через Днепр.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

«Сейчас дорожные специалисты возобновили активные работы на Южном мосту, ремонтируют деформационные швы. Их также капитально ремонтируют на мосту Метро, где проводят работы по усилению конструкций пролетных строений. На мосту Патона также проводятся противоаварийные мероприятия (ремонт деформационных швов и их элементов), а также готовят материалы для комплексного обследования перед проектными работами по реконструкции объекта», - сказал Давтян.

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Он отметил, что в часы пик на большинстве мостов автомобили стоят в пробках.

«Но, согласитесь, лучше частично их перекрывать и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать полностью», - подчеркнул Давтян.

Он призвал водителей с пониманием отнестись к ситуации, подчеркивая необходимость ремонтов на всех мостах.

«Это вопрос безопасности, ведь долгое время мостами никто не занимался, поэтому работ, которые нужно выполнить срочно, собралось немало», - отметил заместитель председателя КГГА.

В пресс-службе горгосадминистрации информируют, что в этом году также планируется сделать капитальный ремонт Борщаговского путепровода, а также напомнили, что продолжается реконструкция Шулявского путепровода. Кроме того, продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста.